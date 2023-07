Di Gennaro: «Rapporto tra Allegri e Vlahovic mai idilliaco, venderlo a 80 milioni è un affare». Le parole anche su Lukaku

L’ex giocatore Antonio Di Gennaro ai microfoni di Ds Estate ha detto la sua sul possibile approdo di Vlahovic alla Juve in caso di partenza di Vlahovic.

LUKAKU PER VLAHOVIC – «È una scelta interessante perché Vlahovic non è andato molto bene rispetto alle aspettative. Lukaku ha più anni, ma il rapporto tra Vlahovic e Allegri non è mai stato idilliaco. Certo è che vendere nuovamente Vlahovic a 80 milioni sarebbe un affare dopo un’annata così»

