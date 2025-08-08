La situazione legata al futuro di Ademola Lookman è sempre più complicata, e anzi, potrebbe presto avere risvolti negativi per il calciatore.

Ciò che nelle ultime ore ha riguardato e continua a riguardare Ademola Lookman sta facendo discutere veramente un sacco gli appassionati e gli addetti ai lavori, oltre ai tifosi di Inter e Atalanta. L’esterno d’attacco africano, che ha palesato da giorni la sua volontà di dire addio al club bergamasco per trasferirsi all’Inter, sembra essere molto deciso in questo momento.

Attenzione, però, ai rischi legali. Cosa può temere Lookman protando avanti un comportamento del genere, al di là del possibile passaggio alla Milano nerazzurra?

Nel calcio, come in ogni altro sport, quando si raggiungono livelli professionistici c’è sempre un contratto da rispettare. Proprio per questa ragione, è interessante cercare di capire cosa potrebbe rischiare il calciatore nelle prossime ore e nei prossimi giorni, se continuasse a non presentarsi in allenamento.

Lookman-Atalanta, rottura totale: cosa rischia il giocatore

Riguardo alla diatriba fra l’Atalanta e Ademola Lookman, si è espresso – come riportato da Fcinter1908 – l’avvocato Michele La Francesca, facendo il punto riguardo proprio a questa storia. Secondo quest’ultimo, l’accordo per la sua cessione a determinate condizioni c’èra eccome. tuttavia vi sono discrepanze fra la sua opinione e quella della società, quindi se ha ragione il club “può punire il calciatore. Ma se ha ragione lui, potrebbe entrare in gioco l’articolo 14 del regolamento FIFA che prevede la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto per giusta causa. Il calciatore potrebbe liberarsi senza pagare alcuna penale o rischiare una squalifica.”.

Sempre secondo l’avvocato, tutto dipenderebbe dalle prove che hanno in mano Atalanta e calciatore sul genere di accordo raggiunto. La sua presa di posizione, comunque, può lasciare pensare che sia sicuro di avere le prove dell’accordo nella versione data da lui. Al momento, infatti, non ha inviato alcune certificato medico. Anche perché è cosa buona e giusta ricordare che il rischio è elevato nel caso in cui si sbagliasse. Potrebbe subire una riduzione dello stipendio ed essere escluso dalla rosa dell’Atalanta.

Ora come ora, comunque, è veramente difficile dire come potrebeb andare a finire quella che al momento è una storia che rischia di finire veramente male. Qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa, specialmente riportando alla mente i magici momenti precedenti e successivi alla conquista dell’Europa League, in cui Lookman ha siglato una tripletta decisiva nella notte in cui la Dea ha conquistato il trofeo più importante della sua storia.