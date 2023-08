Antonio Di Gennaro ha detto la sua sul mercato della Juventus, incentrato al momento sull’ex Inter Romelu Lukaku: le parole

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro si sintonizza su Romelu Lukaku, ex Inter ora accostato alla Juventus grazie al possibile scambio con Vlahovic al Chelsea:

LE PAROLE- «E’ Allegri che vuole lui e Kessiè, giocatori già pronti. Il centrocampo ha il problema Pogba, che non sappiamo se potrà essere utilizzato ancora. La vendita di Vlahovic è anche una questione economica, si deve guardare ai conti. Se il Chelsea accetta, arriva Lukaku che piace ad Allegri e incassi anche soldi importanti. La Juve è in autogestione, credo che per questo l’operazione si farà ma occhio anche a Chiesa perché con un’offerta importante potrebbe anche partire. E questo schema non lo esalta per nulla»

