Perso il derby nerazzurro per Scamacca, Marotta e Ausilio si focalizzano sull’anglo-americano.

L’Inter ha preferito non rilanciare per Gianluca Scamacca quando ha capito che la proposta dell’Atalanta era superiore; ora quindi Marotta e Ausilio hanno messo in cima alla lista dei desideri Folarin Balogun. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa che è sul punto di nascere; finora infatti c’erano stati solo colloqui esplorativi visto che Inzaghi preferiva profili che già conoscevano il campionato italiano.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

La richiesta dell’Arsenal era di 50 milioni ma è destinata a scendere visto che l’attaccante non rientra nei piani e non viene utilizzato neanche nelle amichevoli. Secondo la rosea e i nerazzurri sono pronti ad offrire 35 milioni più 5 di bonus e un’alta percentuale sulla futura rivendita; potrebbe essere proprio quest’ultimo aspetto a far saltare il banco. L’alternativa resta Beto dell’Udinese.

L’articolo Balogun vuole l’Inter; pronta l’offerta all’Arsenal proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG