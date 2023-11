Il portiere del Monza Michele Di Gregorio ripercorre punti salienti della sua carriera e quindi anche gli anni in nerazzurro.

Michele Di Gregorio si è raccontato ai microfoni di Tuttosport; ecco le sue parole. “A me piaceva stare in porta, mi tuffavo sulla palla senza paura. A neanche 7 anni da Corsico sono finito all’Inter e ci sono rimasto fino ai 20″.

Lo Scudetto Primavera vinto nel 2017 con la Primavera nerazzurra

“Arrivavo da un paio di stagioni di infortuni, l’ho vinto da capitano e da fuori quota. Non eravamo i più forti, però siamo riusciti a creare un gruppo dove si stava bene tra noi, c’era serenità nel lavorare. Una esperienza che porto con me oggi: la forza del gruppo“.

Ionut Radu

Il dualismo con Radu

“Vecchi preferiva Radu a me. Se non giochi sei un po’ offuscato dalla rabbia, certe scelte non le capisci. Quando sono cresciuto calcisticamente ho capito che fare l’allenatore della Primavera all’Inter chiede responsabilità. Mi ha detto una frase che mi è servita: ‘Radu ha più talento, però tu sei un gran lavoratore. È la tua strada, c’è chi arriva prima e chi dopo’”.

Modelli

“Oggi i portieri sono molto più coinvolti, in fase difensiva siamo una linea guida dietro. Io dialogo con Caldirola e Pablo Mari. Maignan sta dando molto in questo senso, ma io mi rivedo in Handanovic, un esempio negli anni all’Inter. Un leader silenzioso”.

L’articolo Di Gregorio: “All’Inter ero la riserva di Radu, mi rivedo in Handanovic, un leader silenzioso” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG