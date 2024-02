Di Gregorio Milan, la concorrenza aumenta: ma lui ha già detto no a questa squadra. Le ultime sul portiere del Monza

Le grandi prestazioni di Michele Di Gregorio non sono passate inosservate e adesso tante big di Serie A, e non solo, puntano il portiere per la prossima stagione.

Come riportato da TMW, oltre al calciomercato Milan, si sono interessate per l’estremo difensore anche Juventus, Inter, Roma e Napoli. Anche il Newcastle aveva mostrato interesse per il portiere italiano anche se la destinazione è stata già rifiutata da Di Gregorio. Per averlo servono almeno 20 milioni di euro.

The post Di Gregorio Milan, la concorrenza aumenta: ma lui ha già detto no a questa squadra ULTIME appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG