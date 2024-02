Angelo Di Livio non ha dubbi, l’ex calciatore della Juve parla così di rivali dell’Inter e avvisa su un ex obiettivo dei nerazzurri

L’ex talento della Juve, Angelo Di Livio è intervenuto a Rai Sport per parlare della squadra bianconera nonchè rivale dell’Inter. Per lui fondamentale non vedere l’ex obiettivo dei nerazzurri Gleison Bremer.

DI LIVIO – «Io non lo sacrificherei perché secondo me la Juventus non deve vendere, si parla anche di una cessione di Bremer e questa voce non mi fa stare tranquillo. Se vuoi tornare a vincere non devi vendere i pezzi migliori».

L’articolo Di Livio avverte la Juve: «Questa voce non mi fa stare tranquillo». C’entra un ex obiettivo Inter proviene da Inter News 24.

