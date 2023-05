Di Livio duro: «Accanimento totale sulla Juve! Il campionato è falsato». Le parole dell’ex bianconero

A Calcio Totale, su Rai Sport, Angelo Di Livio si è espresso così sul caso Juve.

DI LIVIO – «È un accanimento totale. Il campionato è falsato non per il Napoli, che ha meritato ampiamente di vincere lo Scudetto, ma per quanto riguarda le altre squadre e il posizionamento in Champions. È tutto falsato. Mi metto anche nei panni di Allegri, dei giocatori, è difficile lavorare così: sono stati tolti 15 punti prima, poi sono stati ridati e adesso questo verdetto. Non so se sia giusto farlo uscire un’ora prima della partita o bisognava aspettare, si fa fatica a ragionare così».

The post Di Livio duro: «Accanimento totale sulla Juve! Il campionato è falsato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG