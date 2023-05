Conferenza stampa Zanetti post Empoli Juve: le dichiarazioni del tecnico dei grigiorossi dopo il match di Serie A

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa dopo Empoli Juve.

EMOZIONI – Una serata storica, indimenticabile. I ragazzi mi hanno sorpreso, venivano da una settimana particolare dove avevamo fatto festa. Ma negli ultimi due giorni abbiamo lavorato con la testa giusta. Hanno capito la mentalità che voglio, non ho parole per elogiare questo gruppo che ho la fortuna di allenare. Nei momenti difficili hanno saputo andare per il verso giusto. Questa sera è stata un’emozione immensa per tutti, era la serata che sognavo. Vedere l’unione della squadra e degli ultras non ha prezzo.

DOVE E’ NATA VITTORIA – Si è trattato di un insieme di cose. Non siamo nemmeno metà forti rispetto alla Juve, è stata una partita al limite del nostro massimo. La Juve ha avuto una stagione tribolata ma era comunque sul campo seconda in classifica. Noi abbiamo giocato liberi, ma non basta con questo tipo di squadre. Oggi abbiamo fatto quattro gol a una squadra devastante, i ragazzi hanno messo insieme tutto il cinismo che non abbiamo avuto durante il corso del campionato. Con questo sistema di gioco la squadra ha trovato una quadra diversa, tanti ragazzi sono cresciuti. Ci voleva del tempo per fargli completare un percorso, ora sciolgono le briglie. Non vogliamo fermarci, ci concentreremo subito sui prossimi impegni.

PENALIZZAZIONE JUVE – Preferisco parlare di noi, le partite vanno giocate e ognuno parla della sua squadra. Oggi la mia ha fatto una partita straordinaria perché altrimenti avremmo perso. Siamo stati veramente cinici e in gioco, siamo andati da una parte all’altra velocemente e col fraseggio corto. Voglio sottolineare la nostra prestazione e batto sul tasto della mentalità. Non era scontato fare una partita del genere.

MEGLIO DELL’ANNO SCORSO – Credo che sia un discorso di mentalità. Lavoriamo tutti per crescere, per stare dentro certi tipi di obiettivi bisogna non accontentarsi mai. Ci siamo detti questo: non volevamo fare una partita senz’anima, una passerella, ma cercare di fare un’altra impresa. E ci siamo riusciti. Il senso del nostro lavoro è quello di calarci in certi tipi di mentalità per alzare il nostro status.

FUTURO AD EMPOLI – Queste sono domande che devi fare al mio capo. Ci siamo detti che ci parleremo a fine stagione ma perché è giusto che sia così. Non abbiamo mollato, non siamo in vacanza, non ci fa bene fare altri discorsi. Dobbiamo concentrarci sul campo.

GRASSI E GRUPPO – Questo sistema gli calza in maniera perfetta. Sono contento per lui, perché oltre al punto di vista tecnico ha trainato il gruppo come altri giocatori più esperti. Ha giocato una partita con una intelligenza tattica fuori dal comune. Il nostro segreto è stato la forza del gruppo, tutti quanti si sono messi lì mettendo da parte il bene personale. Questa è la cosa che ci ha fatto svoltare definitivamente. Siamo la squadra che ha mandato in gol più giocatori, è questo il nostro significato di gruppo.

