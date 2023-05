Luperto a DAZN: «Felici per la serata e anche per un’altra cosa». Le dichiarazioni del difensore dell’Empoli

Sebastiano Luperto ha parlato a DAZN dopo Empoli-Juve.

VITTORIA – Abbiamo fatto un punto in più della scorsa stagione e non era scontato. Siamo felici per la bella vittoria di stasera

CAMBIAMENTI CON ZANETI – Le differenze sostanziali sono nel fatto che in una fase della stagione eravamo più chiusi per poi ripartire, mentre l’anno scorso prendevamo più l’avversario uomo contro uomo però tutti e due i metodi ci hanno portato grandi risultati.

