A DAZN, Pierluigi Pardo ha commentato così Empoli Juve.

PARDO – «Super serata dell’Empoli e una notte da cancellare per la Juve. Dopo la penalizzazione, con 9 punti in tre partite la Juventus avrebbe ancora potuto centrare la Champions League. Stasera però non ha funzionato nulla».

