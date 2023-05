Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale del match con la Juventus

VITTORIA – «E’ stata una serata storica, la sognavamo tutti. Devo fare i complimenti ai ragazzi, non era facile mettere in campo una mentalità del genere, una voglia di non perdere la fame unita ad un’ottima partita dal punto di vista tecnico. Meraviglioso tutto, la dedichiamo ai tifosi».

42 PUNTI – «Sono tanti, speriamo di farne altri. Mancano due partite, la nostra mentalità è sempre stata questa. Ci godiamo questa serata ma subito testa al Verona».

PROSSIMI OBIETTIVI – «Il mini obiettivo è fare più punti possibile. Noi abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio, oltre non possiamo andare. Sappiamo che oltre avremo squadre che si giocano tanto».

FUTURO DECISO – «No no. Con la società ci siamo detti di trovarci a fine stagione. In questo momento pensiamo alle partite. Tutti quanti siamo giustamente chiacchierati, normale quando ci sono dei risultati ma ci troveremo a fine stagione».

