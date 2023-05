Ciro Ferrara, negli studi di Dazn, ha analizzato la brutta sconfitta subita dalla Juve in quel di Empoli: la sua analisi

LE PAROLE – «Ci sono stati tanti errori singoli stasera, da giocatori che non ti aspetti e soprattutto in uscita. La Juve di questa sera è stata irriconoscibile in alcuni suoi singoli».

