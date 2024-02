Angelo Di Livio è tornato a parlare di Inter-Juve, sfida vinta di misura dai nerazzurri grazie all’autogol di Gatti

Angelo Di Livio è ritornato a parlare di Inter-Juve ai microfoni di Rai Sport.

INTER JUVE – «L’Inter è una squadra fortissima, ma a volte l’episodio fa la differenza. Mi aspettavo di più da Vlahovic in quello stop che secondo me poteva cambiare la partita. Alla fine l’Inter ha vinto meritatamente, ma la Juventus ha avuto l’occasione per passare in vantaggio e poi sarebbe stato molto difficile. I nerazzurri alla fine avrebbero potuto dilagare, ma nei primi 60 minuti ho visto equilibrio».

L’articolo Di Livio: «Juve? L’Inter ha vinto con merito, Vlahovic mi ha deluso» proviene da Inter News 24.

