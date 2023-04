Giovanni Di Lorenzo parla così nel post partita di Milan-Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

«Abbiamo sbagliato in uscita e il Milan ha sfruttato l’occasione. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto. Dispiace per la sconfitta ma siamo fiduciosi per il ritorno. Assenze? Quando uno gioca non pensa se è diffidato o meno. Abbiamo già giocato stasera con alcune assenze e lo faremo anche al ritorno. Non so perchè l’arbitro mi ha ammonito. Prima della partita aveva detto che poteva parlare solo il capitano. E’ stata una gestione dei cartellini particolare. Non parliamo però degli arbitri, abbiamo messo in campo il giusto atteggiamento e pensiamo alla partita».

