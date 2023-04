Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita di Champions League contro il Napoli

Ai microfoni di Sky, Stefano Pioli ha parlato dopo Milan Napoli.

VITTORIA – «Siamo felici di vivere con i tifosi serate così. Il Milan ha vinto tanto in Champions. In questi tre anni abbiamo sognato di arrivare a certi livelli. Abbiamo giocato una partita giusta, all’inizio non riuscivamo a costruire dal basso. Abbiamo finalmente battuto il Napoli in casa nostra. Questo era però solo il primo tempo, la qualificazione è ancora lontana».

SOGNARE LA FINALE – «L’1-0 è un buon risultato, ma prima della partita pensavo che avevamo il 50% di possibilità, credo sia ancora così. Finale? È bello sognare di notte, ma è più importante lavorare di giorno per esaudire i propri sogni. In questi anni abbiamo lavorato tutti bene, pensando ad uno step alla volta. Ora pensiamo al campionato, poi penseremo al ritorno».

ANALISI – «Abbiamo avuto un po’ di fortuna all’inizio, ma non abbiamo mai perso l’equilibrio. Ci siamo sacrificati, pur concedendo qualcosa. In superiorità numerica ci è mancata un po’ di lucidità, peccato non aver fatto il secondo gol, ma è un risultato positivo che ci permette di andare a Napoli a giocarci le nostre possibilità».

CENTROCAMPO – «Krunic ha fatto un grande lavoro nelle due fasi. Loro ci hanno chiuso bene gli spazi. Abbiamo cercato di fare quello che avevamo preparato».

