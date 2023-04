Eljif Elmas parla così nel post partita di Milan-Napoli. Le dichiarazioni del macedone ai microfoni di Sky Sport

«Non so che devo dire. È incredibile. Ha fischiato tutto, tutti ammoniti, loro hanno fatto tanti falli e non sono mai stati ammoniti. Una cosa mai vista. Una cosa incredibile, in una partita così importante».

