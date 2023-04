Di Maria contro Amorim, ritorno al passato: con lo Sporting è derby per il Fideo che nel 2010 vinse il campionato portoghese

Juve Sporting Lisbona sarà una partita speciale per Di Maria. Il Fideo, infatti, è un ex Benfica e quindi per lui sarà una sorta di derby.

Non solo, perché Di Maria nel 2010 vinse il campionato portoghese insieme all’allenatore Amorim, attuale tecnico dello Sporting. Corsi e ricorsi storici che rendono ancora più affascinante la sfida di giovedì sera dei quarti di finale di andata di Europa League.

The post Di Maria contro Amorim, ritorno al passato: con lo Sporting è derby appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG