Balzarini: «Gol Lazio annullabilissimo, ma la Juve ha rinunciato a giocare». Il giornalista torna sulla sconfitta

Il giornalista Gianni Balzarini attraverso un video pubblicato dal suo canale You Tube è tornato sulla sconfitta della Juve all’Olimpico contro la Lazio.

LAZIO JUVE – «La Juve paga l’atteggiamento del primo tempo, la rinuncia a giocare la partita. La Lazio passa in vantaggio con questo gol annullabilissimo, ma tutto si annulla con Rabiot che non aveva mai segnato così tantno. Il gol di Zaccagni fa saltare tutti i discorsi relativi al gol da annullare e fa la differenza. Dopo la Juve ha creato molto, cambiato atteggiamento e attacco. La domanda è: perché non l’ha fatto prima Bisogna prendere atto della sconfitta della Juve che non può vincere sempre e tutte le partite, è però una sconfitta che vedremo se lascerà ripercussioni. Questa squadra è impegnata a rincorrere il più possibile chiunque. Questa corsa al quarto posto ha trovato un ostacolo importante. Ci sta una battuta d’arresto. Inutile parlare dell’arbitro, la Juve ha giocato da quando è passata in svantaggio, dimostrando di essere capace di giocare le partite e mettere sotto le squadre. Sarri ha avuto ragione su Allegri per l’atteggiamento propositivo nel primo tempo e fino al gol di Zaccagni. È giusto che la Juve guardi alla data del 19 aprile con un po’ di ottimismo. Non è un alibi, la squadra sta facendo un cammino importante».

