Yildiz esaltato da Brambilla: «E’ con poi perché è già pronto». L’allenatore lo ha detto in conferenza sull’attaccante

Brambilla alla vigilia della finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C della Juventus Next Gen con il Vicenza ha parlato della promozione di Yildiz nella seconda squadra.

YILDIZ – «Kenan è un altro profilo molto interessante, è un ragazzo serio, con la testa giusta. Si è messo in mostra con la Primavera e per lui vale lo stesso discorso di Dean. Giocare in Lega Pro può essere utile per la sua formazione. Se è con noi è perché è pronto e l’ha già dimostrato nelle partite fatte, anche da titolare con il Sangiuliano».

LE PAROLE DI BRAMBILLA ALLA VIGILIA DI VICENZA JUVENTUS NEXT GEN

