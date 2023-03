Di Maria Juve, nuove conferme! Cresce l’ottimismo sul rinnovo del Fideo, ecco gli ultimi aggiornamenti

Negli scorsi giorni dall’Argentina è arrivata la conferma dell’ottimismo in casa Juve per il rinnovo di Di Maria. Il Fideo ha aperto alla trattativa e sarebbe intenzionato a prolungare la sua permanenza in Europa.

Come riportato da gazzetta.it, filtra sempre maggiore ottimismo sul prolungamento dell’argentino. La trattativa potrebbe entrare nel vivo a partire dalle prossime settimane.

