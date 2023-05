Di Maria Juve (Relevo): sì a due destinazioni se lascia Torino. I dettagli legati al futuro dell’attaccante argentino

Le strade tra la Juve e Angel Di Maria, con tutta probabilità, si separeranno al termine della stagione, con il contratto dell’argentino in scadenza a giugno che non dovrebbe essere rinnovato. Matteo Moretto su Relevo ha disegnato il quadro delle possibili destinazioni del Fideo.

La priorità di Di Maria è rimanere in Europa. L’argentino si sente ancora bene fisicamente, per questo vuole giocare ancora ad alti livelli e competere per titoli. Dall’Arabia Saudita c’è stato più di un contatto, ma al momento la destinazione non è tra le sue preferite. Il Galatasaray ha bussato alla sua porta, ma sono due le squadre che scalderebbero maggiormente la sua fantasia, ossia Barcellona e Benfica. Di Maria è esploso nel club portoghese, che vorrebbe riportarlo a casa. Discorso diverso per il Barça, che farebbe leva sul ritorno in blaugrana di Leo Messi, grande amico di Angel, per convincerlo a trasferirsi in Spagna.

