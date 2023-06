L’ex juventino Angel Di Maria scartato da un club per il suo futuro. In Portogallo parlano di richieste improponibili

Emergono nuovi retroscena sui motivi per i quali il Benfica ha detto no al ritorno dell’ex juventino Angel Di Maria, fresco di divorzio dai bianconeri e ancora in cerca di un club.

Secondo Record il vero problema sono state le altissime richieste di ingaggio dell’argentino, che avrebbe chiesto troppo per le casse del club lusitano. E così si sfila una possibilità per la sua permanenza in Europa.

The post Di Maria, l’ex Juve scartato da un club. Dal Portogallo: «Richieste improponibili» appeared first on Juventus News 24.

