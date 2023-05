Di Maria rompe il silenzio social: la sua risposta dopo le polemiche degli ultimi giorni post infortunio alla caviglia – FOTO

L’infortunio alla caviglia che gli ha impedito di scendere in campo in Bologna Juve ha generato una serie di polemiche attorno ad Angel Di Maria. Sospetti circa le condizioni del Fideo che, secondo le ricostruzioni di alcuni quotidiani, si sarebbe chiamato fuori nel momento in cui avrebbe capito di non partire titolare al Dall’Ara.

A distanza di qualche giorno, Di Maria ha interrotto il silenzio social. Nessuna parola, bensì una fotografia di lui in campo, sorridente alla Continassa: cuore, fuoco e pallone le emoji utilizzate, simbolo di quanto la sua mente sia già focalizzata al match di domani col Lecce.

The post Di Maria rompe il silenzio social: la sua risposta dopo le polemiche degli ultimi giorni – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG