Di Maria torna al Benfica: l’argentino riparte dal Portogallo dopo l’addio alla Juventus

Angel Di Maria resta in Europa, nonostante la volontà di chiudere la carriera in Argentina. Dopo aver lasciato la Juve, infatti, il Fideo ha scelto di ritornare al Benfica.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’argentino e il Benfica hanno raggiunto l’accordo e dalla prossima settimana Di Maria tornerà in Portogallo, nel club che lo ha lanciato in Europa.

L’articolo Di Maria, sorpresa: firma con il Benfica e rinvia il ritorno in Argentina proviene da Inter News 24.

