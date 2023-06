Calciomercato Juve, c’è la possibilità della risoluzione del contratto con Arthur: la sua volontà è di ritentare la Premier League

Che le strade della Juve è di Arthur siano destinate a separarsi è ormai un concetto chiaro in casa bianconera, ma secondo quanto riportato da Globoesporte, c’è la possibilità di una risoluzione del contratto.

La volontà del giocatore sarebbe quella di riprovare un’esperienza in Premier League, mentre è escluso un ritorno in Brasile: Fluminense, Gremio e Flamengo sono interessate, ma non possono permettersi l’ingaggio chiesto dal centrocampista.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG