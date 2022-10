L’esterno della Juventus Angel Di Maria ha subito una rapina (fallita alla fine) da parte di alcuni malviventi

Scampato pericolo per l’esterno della Juventus Angel Di Maria. Cosa è successo?

Alcuni malviventi erano intenzionati a far irruzione nella sua villa per rubare, ma il piano è andato completamente in fumo.

L’articolo Di Maria, tentata rapina alla sua villa. Cosa è successo? proviene da Calcio News 24.

