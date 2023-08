Anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio si è espresso sulla trattativa per Correa: contatti tra il Tucu e il Marsiglia

Di Marzio ha aggiornato sulla situazione di Correa, svelando l’interesse del Marsiglia per l’attaccante dell‘Inter:

«Olympique Marsiglia, interesse concreto per Correa: contatti tra l’OM e l’agente, non ancora tra club. C’è anche l’interessamento del Cagliari, ma il giocatore non è entusiasta».

L’articolo Di Marzio conferma: contatti tra Correa e Marsiglia. I club… proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG