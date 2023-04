L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui tecnici finiti nei taccuini dei dirigenti dell’Inter. Le dichiarazioni a Sky Sport 24

Di Marzio si è espresso così su De Zerbi e Conte:

DE ZERBI – “Lo dico per chi lo sogna di nuovo in Italia: oltre ad avere una clausola rescissoria da 13 milioni di euro per liberarlo, non credo che lui voglia tornare in Italia. Penso che voglia continuare in Premier League“

ANTONIO – “Conte tante volte abbiamo fatto per un nome in Italia: posso dire che Antonio non ha tutta questa smania di tornare per forza in Italia senza valutare altre proposte anche all’estero. Anzi: per PSG e Atletico Madrid, che cambierà Simeone, potrebbe diventare un candidato forte. Così anche Mourinho per il Paris Saint-Germain. Il Real Madrid ha bloccato Pochettino in caso di addio ad Ancelotti“

