Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha commentato il colpo Alcaraz ufficializzato dalla Juve.

DI MARZIO – «Nessuno conosceva Alcaraz, nuovo centrocampista della Juve. La sorpresa si è materializzata in 24 ore con cifre incredibili, 53 milioni tra prestito e diritto riscatto, mentre l’ingaggio lo paga tutto il Southampton. La Juve lo trattava in gran segreto. E’ un centrocampista di qualità, di inserimento e giovane in una Juve giovane».

Chi è Alcaraz: alla scoperta dell’ultimo colpo di mercato della Juve

