L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha detto la sua sul futuro dell’attaccante belga che non vuole più rimettere piede a Londra.

La situazione di Romelu Lukaku non è stata ancora delineata: il belga sta ritrovando la forma migliore e sta segnando goal pesantissimi in questo finale di stagione. Dopo la doppietta di ieri Gianluca Di Marzio ha fatto il punto negli studi di Sky Sport; ecco le sue impressioni.

esultanza gol Romelu Lukaku

“L’estate scorsa è stata decisiva la volontà di Lukaku, si è ridotto l’ingaggio, ha spinto per tornare: è da capire cosa succederà con Pochettino ora al Chelsea. I Blues o vanno su Osimhen o su Hojlund, l’Inter oggi non può riprenderlo, può solo fare un altro prestito, in questo momento”.

