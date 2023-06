Di Marzio svela: «Pogba ha rifiutato offerte dall’Arabia, vuole essere protagonista alla Juve». Il retroscena di mercato

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha svelato un retroscena di mercato su Pogba e la Juventus. Le parole sul centrocampista francese

LE PAROLE – «Oggi (ieri ndr) alla Continassa c’era Pimenta. Per Pogba ci sono state offerte dall’Arabia, ma non state prese in considerazione. Da lunedì inizierà a lavorare in anticipo, è il segnale che vuol esesre protagonista».

