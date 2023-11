Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito alcuni dettagli su quella che è l’idea del Milan per il futuro di Stefano Pioli

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio si è soffermato sul possibile futuro di Stefano Pioli e della panchina del Milan.

LE PAROLE – «L’idea del Milan è quella di proseguire con Stefano Pioli fino alla fine della stagione. Non ho percepito un segnale di sfiducia, non mi sembra che Pioli abbia perso di mano il gruppo. Ci sono problemi seri, come gli infortuni. Thiaw e Tomori stanno giocando tutte queste partite perché non hanno sostituti. Questi problemi muscolari vanno analizzati in maniera seria».

The post Di Marzio svela: «Questa è l’idea del Milan per il futuro di Pioli» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG