Come riporta il noto giornalista Gianluca Di Marzio, l’Inter sarebbe ormai ad un passo dalla chiusura dell’acquisto di Yann Bisseck

Intervenuto sul proprio sito Gianlucadimarzio.com, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio fornisce alcuni dettagli su una trattativa ormai chiusa: quella per il passaggio di Yann Bisseck all’Inter.

L’@Inter a lavoro sugli ultimi dettagli per l’arrivo di #Bisseck: tutto pronto, accordo per un contratto cinque anni. Tutti i dettagli https://t.co/iV1Wn29b7Q — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 24, 2023

Nel dettaglio, si legge: «La trattativa per l’arrivo del difensore tedesco è arrivata a chiusura e ora il club sta preparando i contratti. Il capitano della Germania U21, nella prima metà di luglio, a Europeo concluso, dovrebbe arrivare in Italia per le visite mediche, ultimo step prima della firma. L’intesa di massima era già stata raggiunta, ora è solo questione di dettagli burocratici. Bisseck ha un accordo con l’Inter per un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2028. L’Aahrus, club danese proprietario del suo cartellino, incasserà i 7 milioni di euro della clausola di risoluzione in due rate, entrambe da 3.5 milioni, a distanza di un anno l’una dall’altra. All’inizio della prossima settimana, l’Inter lavorerà per completare gli ultimi passaggi con l’Aahrus. Quindi, tutto è pronto. E Bisseck, fresco di gol all’Europeo U21 con la sua Germania, potrebbe essere accompagnato da Cesar Azpilicueta del Chelsea come rinforzo difensivo per l’Inter».

