Il giornalista Sandro Sabatini si è espresso così sul futuro di Davide Frattesi, delineando il suo imminente arrivo all’Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio 104.5, Sandro Sabatini si è espresso sul futuro di Davide Frattesi, sbilanciandosi in merito ad un suo prossimo arrivo all’Inter.

LE PAROLE –: «Per me andrà all’Inter appena vendono Brozovic, secondo me sarà così. La Roma è più defilata anche perché è l’unica tra le pretendenti che può guadagnare sulla cessione e quindi anche se non lo prende ci guadagna».

