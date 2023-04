L’ex attaccante Arturo Di Napoli ha difeso il lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Le dichiarazioni

Intervistato da Corriere Adriatico Arturo Di Napoli si è espresso così sull’Inter e sul lavoro svolto da Inzaghi:

“Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro: portando titoli e valorizzando giocatori. E non scordiamo che l’Inter non raggiungeva i quarti di Champions da parecchi anni. Purtroppo, però, la continuità è venuta meno. Rispetto ad Atalanta, Roma e Lazio, le milanesi hanno qualcosa in più. Per Juve dipenderà se le ridaranno o meno i punti tolti“.

L’articolo Di Napoli: «Inzaghi? Ottimo lavoro all’Inter, sta portando titoli e valorizzando giocatori» proviene da Inter News 24.

