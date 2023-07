Di Napoli: «Lukaku-Inter, ci vuole rispetto, Morata Costo eccessivo» Le parole dell’ex attaccante

Intervenuto ospite a TMWRadio, l’ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato degli ultimi trend topic in casa Inter: l’abbandono di Romelu Lukaku e l’interessamento per Alvaro Morata,

LUKAKU- «Credo che un rispetto ci vuole. Ognuno può decidere dove andare a giocare ma lo si faccia nella maniera più trasparente. Il mercato è questo. Se sta bene Lukaku è un giocatore che non si può discutere. Non vorrei che la delusione della finale di Champions non giocata da titolare abbia inciso. Credo che ognuno decida il proprio futuro andando dove meglio crede, però ci sono modi e modi. Nell’ultimo mese Lukaku stava tornando a grandi livelli»

MORATA- «E’ un giocatore che mi piace molto, ma la cifra credo sia eccessiva. Pur riconoscendolo un usato sicuro, lo abbiamo visto alla Juventus qual è il suo andamento. Il giocatore è di assoluto spessore ma 20 mln sono eccessivi. Lo vedrei meglio comunque alla Roma, si integrerebbe meglio nel calcio di Mourinho. Avrebbe Pellegrini e Dybala che lo esalterebbero»

