Il giornalista Peppe Di Stefano ha focalizzato la sua attenzione sull’uomo migliore dei rossoneri e su quello che al momento non sta rispettando le attese.

Peppe Di Stefano a Sky Sport ha parlato del rendimento di Rafael Leao e Samuel Chukwueze. “Il 2024 di Rafael Leao è stato, fino ad ora, praticamente perfetto. 6 gol con il Milan, uno, l’ultimo, in nazionale, a distanza di un’anno dall’ultima volta. In totale sono 7 in poco meno di tre mesi per il 10 del Milan, che aveva nella poca frequenza realizzativa il maggiore difetto. Giocate, assist, ma pochi, pochissimi gol. E invece la tendenza ultimamente è cambiata, sia in rossonero che con il suo Portogallo. È proprio per questo forse, e per le tante partite giocate e che giocherà in stagione, e perchè non servirà convincere il suo CT (per l’Europeo in Germania Leao ci sarà), che è stato rispedito a casa, lui come tanti altri titolarissimi del Portogallo. Qualche giorno di riposo concesso da Pioli e da lunedì nuovamente a Milanello per la volata finale“.

Samuel Chukwueze

Nota dolente

“Volata alla quale il Milan spera che si iscriva anche Samuel Chukwueze, forse il vero anello debole dell’ultimo mercato estivo rossonero. Il nigeriano, per adesso, non ha convinto nonostante i tre gol (due dei quali in Champions League). Ma è lecito attendersi molto di più da questo ragazzo che, con la maglia del Villarreal nelle ultime stagioni, aveva attirato intorno a sé le attenzioni di mezza Europa e che a Milano ha, fino ad ora, deluso le aspettative. Poche gare giocate e poche prestazioni di alto livello. Adesso tocca a lui, nei prossimi 60 giorni, far ricredere gli scettici e ribaltare la sua stagione. Le chance le avrà, dipenderà solo dal suo rendimento“.

L’articolo Di Stefano: “2024 praticamente perfetto per Leao, Chukwueze per ora anello debole” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG