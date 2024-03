Il trequartista dell’Aston Villa Nicolò Zaniolo è tornato nuovamente ad essere accostato al club rossonero e lui non ha negato a priori la cosa.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Nicolò Zaniolo che ha dato indicazioni precise per quel che potrebbe essere il suo futuro. “L’Italia mi manca molto: la famiglia, gli amici, mio figlio… Adesso però tocca ai club definire il mio futuro, il cartellino è di proprietà del Galatasaray. Intanto voglio esprimere la mia gratitudine per Monchi che ha scommesso ancora su di me dopo avermi portato alla Roma a 19 anni. Il MIlan? Chi lo sa. Ho chiesto al mio procuratore, Claudio Vigorelli, di informarmi solo se e quando c’è qualcosa di concreto. Ora devo concentrarmi sull’Aston Villa”.

Un possibile interesse della Lazio

“Non so nulla. Ma comunque voglio essere onesto: per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile“.

Nicolò Zaniolo

L’avventura in giallorosso

“Con la Roma è stata una grande storia. Ho amato tanto e sono stato ricambiato. Ma le cose nel calcio come nella vita finiscono. Quando è così è meglio separarsi, pur conservando il ricordo nel cuore. Non è successo niente di particolare. La verità è che qualcosa si era interrotto nel feeling con la Roma e abbiamo deciso di comune accordo che non avesse senso trascinare la questione“.

L’ambientamento in Premier

“In Premier ho giocato meno del previsto. Ma penso che un periodo di adattamento a un calcio ed a un Paese diverso sia fisiologico. Quando sono arrivato in Inghilterra nemmeno parlavo la lingua. È difficile ambientarsi, anche perché tanti dei miei compagni sono sposati e ho passato molto tempo da solo”.

