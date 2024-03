Il Milan è pronto a mettere mano anche al centrocampo. Individuato l’erede di Kessié: ha 29 anni e gioca nel Tottenham, costa 20 milioni.

Il Milan sta iniziando a pianificare il prossimo mercato che, con ogni probabilità, sarà incentrato sulla volontà di puntellare la rosa nei suoi punti deboli. La squadra mercato rossonera, secondo quanto riportato da TMW, avrebbe mostrato interesse per un centrocampista del Tottenham classe 1995.

Nella foto: Franck Kessie

Il nuovo Kessié

Il Milan sarebbe sulle tracce di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham. Un profilo decisamente interessante, sia per il fisico imponente che per i piedi buoni uniti a tanta corsa. Per intenderci un nuovo Kessié, tanto importante per la conquista dello scudetto nella stagione 2021-2022. Gli Spurs lo valutano, secondo TMW, circa 20 milioni. Richiesta che non spaventa il Milan che, qualora decidesse di puntare sul giocatore, cercherebbe di sfruttare a proprio favore il fatto che il contratto del danese terminerà nel 2025. Il Milan pare davvero intenzionato ad aggiungere alla rosa quantità e qualità per presentarsi ai prossimi nastri di partenza al meglio possibile.

La concorrenza

Sul giocatore, come era lecito aspettarsi, si registrano interessi anche di altre squadre. Una su tutte è la Juventus che, rispetto alle altre, al momento pare godere di una posizione di vantaggio. Da considerare inoltre anche il possibile interesse del Napoli che nel prossimo mercato potrebbe optare per rinnovare la propria linea mediana. Il profilo fa certamente gola, sia considerando il prezzo del cartellino non spropositato, sia valutando il contributo tecnico-tattico che potrebbe offrire.

