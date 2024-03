Aaron Anselmino è il nuovo nome accostato al Milan per rinforzare la difesa. Gioca nel Boca ed ha una clausola da 20 milioni.

Il Milan nel prossimo mercato punterà a rinforzarsi in ogni reparto, anche in virtù di qualche addio al termine della stagione. In difesa è probabile infatti il commiato con Kjaer che, inevitabilmente, libererà un posto in rosa che dovrà essere sostituito al meglio. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha parlato di un nuovo profilo su cui il Milan starebbe facendo un pensierino. Si tratta di AAron Anselmino del Boca, classe 2005.

Simon Kjaer

La roccia del Boca

Tuttosport oggi ha così titolato: “La roccia Anselmino per la difesa del Milan”. Il Milan starebbe infatti visionando il difensore centrale del Boca, classe 2005. Giovane dalle grandi e promettenti speranze, ma già sui taccuini di alcune tra le più grandi società d’Europa: Manchester United, Benfica ed Everton su tutte. Il giocatore nel proprio contratto ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro e, come era lecito immaginare, la concorrenza è già molto alta.

La priorità resta Buongiorno

Anselmino rappresenta – sottolinea Tuttosport – un’idea con occhio sul futuro, per l’immediato il Milan ha come grande obiettivo ingaggiare Buongiorno del Torino. E’ lui infatti il grande colpo che la squadra mercato rossonera vuole centrare per la prossima stagione. La difesa urge correttivi, i troppi gol incassati in questa stagione hanno rappresentato un limite che il Milan vuole necessariamente superare nel prossimo campionato, così da dare peso e specificità al sogno chiamato scudetto della seconda stella.

