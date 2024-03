Nicolò Zaniolo ha voglia di tornare in Italia e potrebbe riuscirci indossando la maglia rossonera. Ecco perché il Milan potrebbe essere la piazza giusta per lui.

A volte certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così cantava Antonello Venditti e con le stesse parole Adriano Galliani depistava i giornalisti in merito a qualche trattativa di mercato. Potrebbe essere il destino di Nicolò Zaniolo, cercato dal Milan di Maldini e ora, dopo più di un anno, contattato anche dal nuovo corso dirigenziale rossonero.

Zaniolo vuole l’Italia, vuole anche il Milan?

Il giocatore fresco di convocazione in Nazionale ha espresso chiaramente la propria volontà di tornare in Italia. Zaniolo vorrebbe infatti chiudere il rapporto che lo lega al Galatasaray e riabbracciare la Serie A. Il Milan potrebbe essere per il talento ex Roma un’opportunità piuttosto ghiotta e allettante. Come riporta Il Corriere dello Sport “solo una italiana potrebbe accoglierlo con un certo interesse per una questione di monte stipendi (qui siamo sui 4 netti a stagione) e di rapporti: è il Milan, che ha già un ottimo giocatore come Pulisic da ala destra ma potrebbe potenziarsi in tutti i reparti in prospettiva della Champions”. Due ragioni molto forti che spingerebbero il giocatore a Milanello.

La concorrenza

In Italia Zaniolo potrebbe essere visto come un’opportunità da non farsi scappare anche da altre realtà, su tutte la Juventus che rappresenta il suo amore da bambino e che ha sfiorato un paio d’anni fa. Giuntoli però pare abbia altri progetti e quindi la pista che porta ai bianconeri appare piuttosto fredda. Lo stesso dicasi anche per il Napoli che in passato lo aveva sondato, ma nell’anno precedente allo scudetto con Spalletti in panchina.

