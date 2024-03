I nerazzurri si muovono concretamente per quello che potrebbe essere almeno inizialmente il nuovo secondo portiere a partire dalla prossima stagione.

L’Inter guarda al futuro pur non distogliendo gli occhi e la mente dalla conquista della seconda stella. In particolare i dirigenti hanno puntato da mesi Bento dell’Athletico Paranaense, portiere brasiliano in rampa di lancio.

La situazione

Emil Audero potrebbe giocare lunedì prossimo (Sommer ha una distorsione alla caviglia che però sembra recuperabile per la gara con l’Empoli) ma difficilmente verrà riscattato per 6 milioni di euro dalla Sampdoria a fine stagione. La volontà di Ausilio e Marotta nella prossima stagione sarebbe quella di ripetere quanto avvenuto l’anno scorso con Handanovic ed Onana che diedero vita ad un’alternanza che portò col tempo il camerunese a raccogliere l’eredità dello sloveno.

Yann Sommer

La trattativa

Sommer ha 35 anni ed il contratto in scadenza nel 2025, ecco perché Bento potrebbe essere una scelta saggia. Il brasiliano l’anno scorso ha ammesso pubblicamente e con soddisfazione di essere stato contattato dalla dirigenza nerazzurra: gli scout lo hanno continuato a seguire in questi mesi. L’estremo difensore ha in questi giorni trovato anche l’esordio nella nazionale maggiore del Brasile, cosa che potrebbe accrescerne il prezzo. Bento ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro ma secondo Tuttosport può partire per un totale di 15 milioni: il tutto perché il suo contratto è in scadenza nel 2026 e perché il brasiliano potrebbe voler fare il salto di qualità.

