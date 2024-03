Di Stefano: «Chukwueze è la grande delusione della stagione. Pioli ha recuperato tanti giocatori ma…». Le dichiarazioni

Il giornalista Peppe Di Stefano ha analizzato il momento del Milan a SkySport in vista del match di Europa League.

PAROLE – «Lo Slavia Praga è una squadra da battere ma soprattutto è un Milan da gestire perchè prima della sosta ci sono 4 partite. Pioli recupera tanti giocatori e quindi non è più in emergenza e ha una buona rosa a livello numerico. Non ha delle grandi alternative come esterno destro, perchè Chukwueze è la delusione della stagione. Solo 10 gare giocate dall’inizio e pochi minuti per un giocatore che non ha mostrato le qualità fatte vedere col Villarreal».

