Zirkzee-Milan, Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha esaltato l’attaccante del Bologna prima della sfida odierna: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Atalanta-Bologna, Berat Djimsiti, difensore dei bergamaschi, ha esaltato Joshua Zirkzee, attaccante del felsinei e grande obiettivo del calciomercato Milan per la prossima stagione. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Non ci sono segreti per fermare Zirkzee, gioco come faccio sempre anche contro altri attaccanti. Sicuramente è un giocatore in grande forma quest’anno, che sta avendo continuità e sta facendo molto bene».

The post Zirkzee Milan, un difensore lo esalta : «Giocatore in grande forma. Vi svelo come si ferma» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG