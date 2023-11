Di Stefano, giornalista di Sky, ha commentato il momento del Milan in vista della gara contro il PSG: novità sul modulo

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha dichiarato:

«Buone notizie di oggi: in gruppo Pulisic, Theo e Chukwueze. Si torna al 4-3-3, il 4-4-2 di ieri non è stato efficace ma, per assurdo, la presenza di Jovic ha limitato anche Olivier Giroud che resta uno dei pochi campioni di questo Milan».

