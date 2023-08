Diarra Juve: offerta del Wolfsburg, lo Straburgo ha risposto così! I dettagli legati al futuro del centrocampista

Come riportato da Sky Sport 24, la Juve continua ad osservare Habib Diarra per rinforzare il proprio centrocampo, in attesa di capire eventuali margini per l’affondo.

Il Wolfsburg, intanto, ci ha già provato ma per lo Strasburgo l’offerta era troppo bassa: i francesi chiedono 20 milioni di euro per il centrocampista.

