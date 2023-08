Soulé Juve, l’entourage del giocatore argentino starebbe premendo per la cessione: ecco tutte le ULTIME novità

La Juventus attende di capire se ci saranno novità anche sul fronte Matias Soulé, visto che il futuro del ragazzo, ad oggi, non è stato ancora definito.

Come scrive Goal.com, nei prossimi giorni ci sarà un contatto con l’entourage del giocatore argentino che, ad oggi, sembra premere per una partenza del ragazzo in modo da fargli acquisire quel minutaggio che a Torino non troverebbe.

