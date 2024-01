Diffidati Empoli Milan: due rossoneri a rischio squalifica in vista della prossima sfida in casa contro l’Atalanta

Il Milan di Pioli oggi andrà di scena al Castellani per la sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Una gara in cui due rossoneri devono prestare particolare attenzione.

Sono due i calciatori del Milan a rischio diffida in vista del prossimo match in programma allo stadio San Siro contro l’Atalanta: si tratta di Musah e Reijnders.

