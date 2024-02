Diffidati Lecce Inter: un big di Inzaghi a rischio per l’Atalanta. Ecco chi rischia di saltare il match con la Dea

C’è un solo diffidato nelle fila dell’Inter in occasione della gara esterna contro il Lecce: si tratta di Alessandro Bastoni. In caso di cartellino giallo il difensore sarà automaticamente squalificato per il recupero di mercoledì con l’Atalanta. Inzaghi sembrerebbe intenzionato a farlo rifiatare.

Nel Lecce invece sono tre i diffidati: Rafia, Ramadani e Banda.

L’articolo Diffidati Lecce-Inter: un big di Inzaghi a rischio per l’Atalanta proviene da Inter News 24.

